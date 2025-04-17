Артета звонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в день ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
«Я ему звонил этим утром [перед игрой]. Потому что, если я оказался здесь, то это случилось во многом благодаря ему.
Он очень меня вдохновлял. Я работал с ним четыре прекрасных года и всегда буду ему благодарен. Без него я бы этого не добился», – сказал Артета.
- Первый матч «Арсенал» выиграл со счетом 3:0. «Канониры» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
- Испанец входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» в 2016–2019 годах.
Источник: Sky Sports