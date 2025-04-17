Тренер «Арсенала» назвал игрока, который его впечатлил в матче с «Реалом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о действиях вингера своей команды Букайо Сака в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) в Мадриде.
«Я мог бы много говорить о наших игроках, но Букайо действительно выделялся. Он не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забив с игры и не позволив этому промаху повлиять на него в его первом матче на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»]. Его игра произвела на меня сильное впечатление», – сказал Артета.
- Сака не забил пенальти на 13-й минуте встречи, но затем открыл счет в игре на 65-й.
- Артета заменил вингера на 77-й минуте при счете 1:1.
Источник: официальный сайт УЕФА