Тренер «Арсенала» назвал игрока, который его впечатлил в матче с «Реалом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о действиях вингера своей команды Букайо Сака в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) в Мадриде.

«Я мог бы много говорить о наших игроках, но Букайо действительно выделялся. Он не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забив с игры и не позволив этому промаху повлиять на него в его первом матче на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»]. Его игра произвела на меня сильное впечатление», – сказал Артета.