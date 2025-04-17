Впервые за 7 лет в полуфинале Лиги чемпионов сыграют команды из 4-x стран

В 1/2 финала Лиги чемпионов-2024/25 сыграют команды из Англии («Арсенал»), Франции («ПСЖ»), Испании («Барселона») и Италии («Интер»).

Представители 4 разных стран добрались до этой стадии турнира впервые с 2018 года. В последние 6 лет в полуфиналах каждый год было по два представителя хотя бы одной страны: Англии – в 2019-м, 2021-м и 2022-м, Испании – в 2022-м, Германии – в 2020-м и 2024-м, Италии – в 2023-м, Франции – в 2020-м.