Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится 16 апреля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Даса, Кутицкий, Бальбуэна, Касерес, Чавес, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Марцел Личка

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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