Личка сказал, чего не хватило «Динамо», чтобы пройти в финал Пути РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после ничьей с ЦСКА (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сказал, что доволен игрой своей команды.

– Надо сказать спасибо ЦСКА. В этом сезоне мы играли с ними три раза. Обе команды на технически высоком уровне. Думаю, сегодня мы были лучше, но нам нужна реализация. Игрой своей команды я доволен, будет еще один шанс в Пути регионов. Будем играть на выезде со «Спартаком», надо верить в свои силы и думать, что у нас получится.

До гола чуть‑чуть не хватило, но игра закончилась 0:0. Можно сказать, что защита ЦСКА и Игорь [Акинфеев] провели очень хорошую игру. Также отдаю должное своей команде, которая старалась забить до самого конца игры.

– Почему не играет Маричаль? В чем его превосходит Кутицкий?

– Маричаль играл в Ростове‑на‑Дону, потом получил травму и выпал из тренировок на 14 дней. Честно скажу, Кутя [Александр Кутицкий] играет на этой позиции неплохо, Роби [Роберто Фернандес] тоже. У Роби был спазм, сегодня он не мог играть из‑за карточки, а Нико [Маричаль], когда выходил с «Оренбургом»… честно скажу, не был им доволен.

Поэтому играют Кутя и Фаби [Фабиан Бальбуэна], не хотел менять эту пару. Есть ротация, игра защиты не всегда хороша. Сегодня я оставил на поле Кутю. Они с Фаби сыграли хорошо, посмотрим, кто выйдет в воскресенье.

– Даса тоже не от хорошей жизни играет на позиции левого защитника?

– Будет играть футболист, который хорошо тренируется, старается, когда выходит на поле, отдает все. Плюс без ошибок, это тоже очень важно в защите, поэтому Эли играл сегодня.

– Как оцените атмосферу на трибунах?

– Супер. Большое спасибо болельщикам. Сразу видно, что атмосфера втягивает в игру. Сумасшедшая атмосфера.