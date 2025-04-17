Акинфеев высказался о матчах с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги ответного кубкового матча с «Динамо» (0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ.
– Игра была тяжелой, без моментов у нас. Такие матчи бывают. Результат нас устраивал.
– Как вам поддержка фанатов?
– Важно было слышать всех. Те, кто был на центральных трибунах, нас поддерживали. Футбол был интересный, нули на табло для нас хороший результат, для «Динамо» – нет.
Надо играть хорошо каждый матч. В Оренбурге объективно был не лучший матч. Также сегодня в первом тайме. В Петербурге все будет по‑другому. Надо выжимать все силы, чтобы проходить дальше.
- В первой игре ЦСКА выиграл со счетом 2:1.
- В финале Пути РПЛ красно-синие сыграют с «Зенитом». Предварительно матчи намечены на 29 апреля-1 мая и 13-15 мая.
Источник: «Матч ТВ»