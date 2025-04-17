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Акинфеев высказался о матчах с «Зенитом»

Сегодня, 08:56
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги ответного кубкового матча с «Динамо» (0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ.

– Игра была тяжелой, без моментов у нас. Такие матчи бывают. Результат нас устраивал.

– Как вам поддержка фанатов?

– Важно было слышать всех. Те, кто был на центральных трибунах, нас поддерживали. Футбол был интересный, нули на табло для нас хороший результат, для «Динамо» – нет.

Надо играть хорошо каждый матч. В Оренбурге объективно был не лучший матч. Также сегодня в первом тайме. В Петербурге все будет по‑другому. Надо выжимать все силы, чтобы проходить дальше.

  • В первой игре ЦСКА выиграл со счетом 2:1.
  • В финале Пути РПЛ красно-синие сыграют с «Зенитом». Предварительно матчи намечены на 29 апреля-1 мая и 13-15 мая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Динамо Зенит Акинфеев Игорь
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Комментарии (2)
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acor94
1744869665
Главное не на 1 мая, дачный сезон же начинается, не получится сходить. Лучше в среду.
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oplechton
1744872465
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сайт» Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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