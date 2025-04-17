Акинфеев высказался о матчах с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги ответного кубкового матча с «Динамо» (0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ.

– Игра была тяжелой, без моментов у нас. Такие матчи бывают. Результат нас устраивал.

– Как вам поддержка фанатов?

– Важно было слышать всех. Те, кто был на центральных трибунах, нас поддерживали. Футбол был интересный, нули на табло для нас хороший результат, для «Динамо» – нет.

Надо играть хорошо каждый матч. В Оренбурге объективно был не лучший матч. Также сегодня в первом тайме. В Петербурге все будет по‑другому. Надо выжимать все силы, чтобы проходить дальше.