Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России

Защитник «Зенита» Нино рассказал, кого считает величайшим спортсменом всех времен.
«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей.
Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.
Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист«, – заявил Нино.
- Овечкин 6 апреля установил бомбардирский рекорд НХЛ.
- Россиянин забил 896 голов в регулярном чемпионате.
- Он опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
- У Александра на это ушло 20 лет.
Источник: ТАСС