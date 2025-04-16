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  • Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России

Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России

Сегодня, 13:53

Защитник «Зенита» Нино рассказал, кого считает величайшим спортсменом всех времен.

«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей.

Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.

Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист«, – заявил Нино.

  • Овечкин 6 апреля установил бомбардирский рекорд НХЛ.
  • Россиянин забил 896 голов в регулярном чемпионате.
  • Он опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
  • У Александра на это ушло 20 лет.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Нино
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