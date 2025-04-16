Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России

Защитник «Зенита» Нино рассказал, кого считает величайшим спортсменом всех времен.

«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей.

Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.

Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист«, – заявил Нино.