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Защитник «Барселоны» объяснил поражение от «Боруссии»

Сегодня, 08:46

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3) рассказал, что не получилось в игре его команды.

«Мы очень рады выйти в полуфинал, но я разочарован нашей игрой. Нам не хватало ничего из того, что хорошо получалось в первом матче – прессинга, переркрытия линий для передач. Мы не были на высоте, допускали ошибки, промахи. Флик сказал нам прибавить, и во втором тайме, возможно, это удалось.

Мы должны продолжать в том же духе и не прекращать делать то, что у нас хорошо получается большую часть времени. Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов, но впереди еще один шаг [до финала]. Мы должны быть довольны командной работой», – сказал Кунде.

  • Три гола у немецкой команды забил Серу Гирасси на 11-й (с пенальти), 49-й и 76-й минутах. Защитник дортмундцев Рами Бенсебаини забил мяч в свои ворота на 54-й минуте.
  • В первом матче «Барселона» победила со счетом 4:0.

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Источник: As
Лига чемпионов Барселона Боруссия Д Кунде Жюль
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