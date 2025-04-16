Защитник «Барселоны» объяснил поражение от «Боруссии»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3) рассказал, что не получилось в игре его команды.
«Мы очень рады выйти в полуфинал, но я разочарован нашей игрой. Нам не хватало ничего из того, что хорошо получалось в первом матче – прессинга, переркрытия линий для передач. Мы не были на высоте, допускали ошибки, промахи. Флик сказал нам прибавить, и во втором тайме, возможно, это удалось.
Мы должны продолжать в том же духе и не прекращать делать то, что у нас хорошо получается большую часть времени. Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов, но впереди еще один шаг [до финала]. Мы должны быть довольны командной работой», – сказал Кунде.
- Три гола у немецкой команды забил Серу Гирасси на 11-й (с пенальти), 49-й и 76-й минутах. Защитник дортмундцев Рами Бенсебаини забил мяч в свои ворота на 54-й минуте.
- В первом матче «Барселона» победила со счетом 4:0.
Источник: As