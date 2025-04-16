Станкович назвал «золотым парнем» игрока «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дебютном голе Маркиньоса за клуб. Бразилец отличился в кубковом матче против «Урала» (3:0).

– Свой первый гол забил Маркиньос. Вы его персонально поздравили.

– Это золотой парень. Молодец, работяга, пашет на тренировках, все делает ради команды. У него были возможности забить ранее. Все рады, что ему удалось сделать сегодня. Рад, что он забил первый гол. Надеюсь, у него еще будет много голов за «Спартак». Я его знаю по «Ференцварошу». У меня с ним честные отношения, и я это ценю. Мне важно понимать ребят.