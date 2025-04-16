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Станкович назвал «золотым парнем» игрока «Спартака»

16 апреля 2025, 04:46
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дебютном голе Маркиньоса за клуб. Бразилец отличился в кубковом матче против «Урала» (3:0).

– Свой первый гол забил Маркиньос. Вы его персонально поздравили.

Это золотой парень. Молодец, работяга, пашет на тренировках, все делает ради команды. У него были возможности забить ранее. Все рады, что ему удалось сделать сегодня. Рад, что он забил первый гол. Надеюсь, у него еще будет много голов за «Спартак». Я его знаю по «Ференцварошу». У меня с ним честные отношения, и я это ценю. Мне важно понимать ребят.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Маркиньос Станкович Деян
Комментарии (4)
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acor94
1744782598
Ну хоть не солнечный...
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FWSPM
1744790098
работяга это факт, такой же как и мартинс таких бы побольше в команде
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Константин-Шапкин-google
1744797748
Что есть то есть. А гол забил симпатичный. Просто положил в 9. Хороший пример для всей команды
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Городовой
1744809318
Да у нас полно черного золота.
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