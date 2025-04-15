Вингер «Крыльев Советов»: «Я полностью готов к «Спартаку»

Фланговый нападающий Игорь Дмитриев высказался о возможном возвращении из «Крыльев Советов» в «Спартак».

Самарцы арендовали его в августе.

В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

Прошлым летом «Спартак» выкупил Дмитриева у «Урала» за 2,5 млн евро.

– Руслан Пименов рассказал о том, что клуб ведет переговоры по продлению твоей аренды. Как ты смотришь на свое будущее?

– Сейчас хочется доиграть сезон. Думаю только об этом.

– Следишь за «Спартаком»?

– Да, конечно.

– Как тебе последние результаты? Они сейчас находятся в чемпионской гонке.

– Сейчас последний результат не очень, хотя до этого отличный ход набрали. Очень хорошо играли. Что-то такое случилось в последнем матче.

– Со Станковичем общаешься? Или, может, с Тиагу Пинту, который работает в спортивном блоке.

– Кто-то пишет после матча, спрашивают.

– Насколько ты готов к «Спартаку»?

– Я полностью готов. Посмотрим, что скажут, когда я приеду туда.