«Крылья» хотят продлить аренду двух игроков «Спартака»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил о желании самарского клуба сохранить двух арендованных футболистов.

– Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со «Спартаком». Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить.

– Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского.

– Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров.

– Речь об аренде, а не о полноценном трансфере?

– Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда.