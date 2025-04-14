Журавель определил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«С «Краснодаром» случилось то, что они захотели сыграть открыто, высоко, они не стали закрываться, как делают многие соперники на «Газпром Арене».

Как только соперники закрываются, у «Зенита» проблемы в позиционной атаке. Когда нет пространства, атаковать всегда тяжело.

Но «Краснодар» дал пространство, пытаясь играть в атаку. Это и сыграло с ними злую шутку. Потому что на пространстве убегать куражным футболистам «Зенита» при полных трибунах было приятно», – сказал Журавель.