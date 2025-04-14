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  • Журавель определил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Журавель определил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Сегодня, 22:27

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«С «Краснодаром» случилось то, что они захотели сыграть открыто, высоко, они не стали закрываться, как делают многие соперники на «Газпром Арене».

Как только соперники закрываются, у «Зенита» проблемы в позиционной атаке. Когда нет пространства, атаковать всегда тяжело.

Но «Краснодар» дал пространство, пытаясь играть в атаку. Это и сыграло с ними злую шутку. Потому что на пространстве убегать куражным футболистам «Зенита» при полных трибунах было приятно», – сказал Журавель.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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