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Зенитовец Мимович назвал главное противостояние в европейском футболе

Сегодня, 22:21

Зимний новичок «Зенита» Огнен Мимович рассказал о «Вечном дерби».

– Ты воспитанник школы «Црвены Звезды», насколько принципиально в Сербии противостояние с «Партизаном»?

– На мой взгляд, дерби «Црвены» и «Партизана» – главное в европейском футболе. И, конечно, каждый любитель нашего вида спорта должен хотя бы раз в жизни посетить белградское дерби, прочувствовать всю эту атмосферу, понять, что это вообще такое.

Приведу такой пример. Мой лучший друг – болельщик «Партизана». И как бы странно это ни прозвучало, несмотря на нашу дружбу, поражение «Партизана» – это один из самых сладких и приятных для меня моментов.

Но я боюсь, что если ты не серб, то понять на все 100%, что значит для каждой из сторон победа в этом противостоянии, невозможно.

На самом деле, одна из немногих вещей в карьере, о которой немного жалею – это что мало играл в таких матчах. Точнее – всего лишь один раз прошлой весной. Вышел на поле за 30 с небольшим минут до конца встречи.

Тогда «Црвена» и «Партизан» сыграли 2:2. То дерби, те ощущения стали одними из самых запоминающихся в жизни. Вообще сложно описать тот момент словами. Это было что‑то потрясающее. И то, как болел стадион, и то, как складывалась игра.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Партизан Црвена Звезда Мимович Огнен
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