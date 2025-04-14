Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»: «Если бы забили, был бы скандал»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает ошибочным назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче 24-го тура против «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Судья Виталий Мешков поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.

«Для меня это не пенальти. Игрок «Динамо» делал движение вперeд рукой, но, когда подлетел мяч, попытался убрать еe назад. Когда футболист хочет избежать контакта, следует продолжить игру.

Мешков был в нормальной позиции, однако не стал еe улучшать. Для меня это ошибка в первую очередь Буланова на ВАР и во вторую – Мешкова.

Если бы «Спартак» забил, был бы скандал. Газизов высказывался бы не о потенциальном чемпионстве «Спартака», а о том, тащат его или нет», – заявил Федотов.