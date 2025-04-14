Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»

Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»

Сегодня, 20:32
7

Стало известно, кто станет чемпионом России, если у лидеров будет одинаковое количество очков после 30 туров.

В таком случае все будут решать результаты очных матчей.

«Спартак» выиграет РПЛ при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром», поскольку набрал 7 баллов в 4 играх с ними.

У краснодарцев 6 очков по итогам личных встреч с основными конкурентами, у петербуржцев – 4.

  • После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.
  • Вторым идет «Зенит» с 50 очками.
  • Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.

Еще по теме:
Названа дата смены главного тренера в «Химках»
Тошич рассказал о зарплате в медиаклубе Басты
Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1744652340
Осталось подравнять...
Ответить
zigbert
1744652400
Таков регламент. Только вот дойдет ли до такой ситуации когда придется рассчитывать победителя подобным образом.
Ответить
...уефан
1744653147
...ни хрю-хря себе! Срочно мыть шеи под золотые медали!...
Ответить
k611
1744653898
Всякое бывает. Но в такую ситуацию верится с трудом.
Ответить
joperotiw
1744655330
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Гарантии.
Ответить
DMитрий
1744655658
❝Ты мне нравишься, Футбол... Нравишься очень сильно. Хочу спросить тебя прямо и откровенно. Я хочу, чтоб ты честно ответил; как ты думаешь, каков шанс у такого клуба, как спартак, оказаться в данной ситуации? — Ну... Трудно сказать... Мы совсем не... — Не жалей меня! Скажи как есть. Я проделал долгий путь, постоянно обсираясь, Футбол. Будь со мной откровенен... Какой у меня шанс? — Небольшой. — Небольшой – это один из ста? — Я думаю, скорее, один из миллиона. — Значит, шанс всё-таки есть!❞ (P.S. Привет от Ллойда)
Ответить
СильныйМозг
1744655855
В начале кричат что они чемпионы, потом считают равенство, в конечном итоге заканчивают на 5 строчке в турнирной таблице, если повезло. :)))
Ответить
Главные новости
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
21:42
Тошич рассказал о зарплате в медиаклубе Басты
21:31
Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ
20:48
4
Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него
20:41
7
Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»
20:32
7
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
20:08
Гурцкая предрек отставку тренера из клуба топ-5 РПЛ на этой неделе
19:50
1
Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»
18:59
16
ФотоДзюба стал самым результативным игроком в истории чемпионатов России
18:17
10
Реакция Адиева на новость о назначении в «Химки»
17:38
3
Все новости
Все новости
Названа дата смены главного тренера в «Химках»
21:50
Зенитовец Нино прокомментировал победу над «Краснодаром»
20:19
2
Гурцкая предрек отставку тренера из клуба топ-5 РПЛ на этой неделе
19:50
1
Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»
18:59
16
«Крылья Советов» получили двойные премиальные за победу над «Химками»
18:48
Филимонов назвал лучшего вратаря РПЛ
18:42
4
ФотоДзюба стал самым результативным игроком в истории чемпионатов России
18:17
10
ВидеоРФС похвастался беспрецедентным новшеством в работе ВАР
17:53
5
Реакция Адиева на новость о назначении в «Химки»
17:38
3
В Петербурге считают, что за вбросом о премиальных «Зениту» за победу над «Краснодаром» стоит Галицкий
17:32
13
Мозес из «Краснодара» объяснил разгром от «Зенита» плохим настроением команды
17:21
7
«Зенит» подал в суд на Кержакова
17:01
29
Черчесов дал совет «Спартаку», что сделать с Мединой после незабитого пенальти в матче с «Динамо Мх»
16:43
16
Рабинер упрекнул комментаторов матча «Зенит» – «Краснодар» в некомпетентности
16:33
18
Тотти поделился ожиданиями от тренерской карьеры Мостового
16:18
1
Раскрыты премиальные «Динамо Мх» за победу над «Спартаком»
15:51
21
ФотоСимволическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15:45
3
ВидеоОриньо из «Химок» – о задержках зарплаты: «Моя ситуация очень плохая»
15:36
3
Стало известно, почему «Химки» решили уволить Артигу
15:28
4
Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5
15:04
34
Букмекеры перестали считать «Краснодар» фаворитом на титул РПЛ
14:55
3
ВидеоМусаев был раздражен поведением журналиста на пресс-конференции после матча с «Зенитом»
14:43
5
Восторженный Орлов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»: «Жирная «пятерка»
14:26
2
Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»
14:07
15
ВидеоЭмоциональная речь Осинькина перед игроками «Крыльев» после волевой победы над «Химками»
13:56
Стало известно, кто заменит Артигу в «Химках»
13:50
2
Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»
13:24
24
Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»
13:14
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 