Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»

Стало известно, кто станет чемпионом России, если у лидеров будет одинаковое количество очков после 30 туров.
В таком случае все будут решать результаты очных матчей.
«Спартак» выиграет РПЛ при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром», поскольку набрал 7 баллов в 4 играх с ними.
У краснодарцев 6 очков по итогам личных встреч с основными конкурентами, у петербуржцев – 4.
- После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.
- Вторым идет «Зенит» с 50 очками.
- Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.
Источник: «Бомбардир»