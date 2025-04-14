Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»

Стало известно, кто станет чемпионом России, если у лидеров будет одинаковое количество очков после 30 туров.

В таком случае все будут решать результаты очных матчей.

«Спартак» выиграет РПЛ при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром», поскольку набрал 7 баллов в 4 играх с ними.

У краснодарцев 6 очков по итогам личных встреч с основными конкурентами, у петербуржцев – 4.