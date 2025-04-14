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Зенитовец Нино прокомментировал победу над «Краснодаром»

Сегодня, 20:19
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Защитник «Зенита» Нино высказался о результате матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Это был очень важный матч для нас. Вся команда сыграла очень хорошо. Нам были нужны эти три очка, поэтому я безумно рад, что мы смогли их набрать.

Это важные очки в борьбе за чемпионство. Мы стали намного ближе к «Краснодару». Это придаст нам уверенности в своих силах и поможет на заключительном этапе чемпионата», – заявил Нино.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Нино
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Комментарии (2)
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Странник 09
1744654421
Самое важное прежде всего премия, как платят так и играют. За полтора часа 24 ляма рублей, а люди гибнут за 250 тысяч в месяц на сво
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