Зенитовец Нино прокомментировал победу над «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Нино высказался о результате матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Это был очень важный матч для нас. Вся команда сыграла очень хорошо. Нам были нужны эти три очка, поэтому я безумно рад, что мы смогли их набрать.

Это важные очки в борьбе за чемпионство. Мы стали намного ближе к «Краснодару». Это придаст нам уверенности в своих силах и поможет на заключительном этапе чемпионата», – заявил Нино.