Черчесов дал совет «Спартаку», что сделать с Мединой после незабитого пенальти в матче с «Динамо Мх»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал незабитый пенальти Хесуса Медины в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

«Я бы дня три Медине ничего не говорил. На четвертый он бы сам пришел. Не надо. Он и сам все понимает.

Его надо оставить в покое. Назад мы ничего не вернем. Главное – внутри спокойно разобраться. Каждая команда – семья», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».