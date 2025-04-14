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  • Черчесов дал совет «Спартаку», что сделать с Мединой после незабитого пенальти в матче с «Динамо Мх»

Черчесов дал совет «Спартаку», что сделать с Мединой после незабитого пенальти в матче с «Динамо Мх»

Сегодня, 16:43
3

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал незабитый пенальти Хесуса Медины в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

«Я бы дня три Медине ничего не говорил. На четвертый он бы сам пришел. Не надо. Он и сам все понимает.

Его надо оставить в покое. Назад мы ничего не вернем. Главное – внутри спокойно разобраться. Каждая команда – семья», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Медина не забил пенальти после выхода на замену.
  • На этой неделе «Спартак» сыграет с «Уралом» и «Акроном».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Парагвай. Примера Спартак Медина Хесус Черчесов Станислав
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Комментарии (3)
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1744638852
ТРи дня ничего не говорить,но в угол на горох поставить.Он опять,зараза,в матче с ЦСКА отличится...Хорошо,если не победный гол будет!
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СильныйМозг
1744639689
А что с ним делать? Письменную благодарность вручить!
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