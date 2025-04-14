Черчесов дал совет «Спартаку», что сделать с Мединой после незабитого пенальти в матче с «Динамо Мх»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал незабитый пенальти Хесуса Медины в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).
«Я бы дня три Медине ничего не говорил. На четвертый он бы сам пришел. Не надо. Он и сам все понимает.
Его надо оставить в покое. Назад мы ничего не вернем. Главное – внутри спокойно разобраться. Каждая команда – семья», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
- «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
- Медина не забил пенальти после выхода на замену.
- На этой неделе «Спартак» сыграет с «Уралом» и «Акроном».
Источник: «Бомбардир»