Титов высказался о возможности ухода Станковича из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера команды.

«Здесь палка о двух концах. Если ты выигрываешь трофей в чемпионате, то тебе хочется больше побеждать. Станкович был великолепным футболистом, мастером с большой буквы. И он знает, какого это играть в больших клубах и сильных чемпионатах. Я имею ввиду «Лацио» и «Интер», где он выступал.

Он выигрывал в Сербии, выигрывал в Венгрии [уже как тренер]. Но там, как правило, это монополия одной из команд. Выиграв трофеи в России со «Спартаком», конечно ему начнут поступать предложения от других клубов. И его представители будут его продвигать.

У Станковича есть амбиции, и он хочет работать в топ-5 лучших футбольных лиг мира. Опыта для этого у него достаточно.

С другой стороны, если команда не выигрывает трофеи, то здесь вновь включаются его амбиции, чтобы доказать, что он может с этой командой выиграть титулы. Поэтому да, здесь руководители клуба должны понимать, что необходимо усиливать команду новичками и ставить задачи.

А дальше, если уже последует невыполнение этих задач, то будет увольнение тренера. А в случае побед, то это новый контракт с клубом, на что я очень надеюсь», – сказал Титов.