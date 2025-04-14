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  • Титов высказался о возможности ухода Станковича из «Спартака»

Титов высказался о возможности ухода Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:38
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера команды.

«Здесь палка о двух концах. Если ты выигрываешь трофей в чемпионате, то тебе хочется больше побеждать. Станкович был великолепным футболистом, мастером с большой буквы. И он знает, какого это играть в больших клубах и сильных чемпионатах. Я имею ввиду «Лацио» и «Интер», где он выступал.

Он выигрывал в Сербии, выигрывал в Венгрии [уже как тренер]. Но там, как правило, это монополия одной из команд. Выиграв трофеи в России со «Спартаком», конечно ему начнут поступать предложения от других клубов. И его представители будут его продвигать.

У Станковича есть амбиции, и он хочет работать в топ-5 лучших футбольных лиг мира. Опыта для этого у него достаточно.

С другой стороны, если команда не выигрывает трофеи, то здесь вновь включаются его амбиции, чтобы доказать, что он может с этой командой выиграть титулы. Поэтому да, здесь руководители клуба должны понимать, что необходимо усиливать команду новичками и ставить задачи.

А дальше, если уже последует невыполнение этих задач, то будет увольнение тренера. А в случае побед, то это новый контракт с клубом, на что я очень надеюсь», – сказал Титов.

  • Станкович возглавил «Спартак» летом прошлого года. Его контракт с москвичами рассчитан до конца сезона-2025/26.
  • В апреле сообщалось, что у тренера есть предложения от итальянских клубов.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
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Комментарии (1)
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1744619890
НАговорил много вариантов развития событий,но их может быть много больше,ибо в процессе есть другая сторона-хозяева клуба и лица,номинально исполняющие властные функции.Хрен знает,что у них на уме,какие соображения и амбиции.Я вот считаю,что для них второе место будет приятной неожиданностью,и достаточным основанием для продолжения сотрудничества со Станком,третье-более-менее приемлемым,а вот если ЦСКА сможет подвинуть "Спартак",то это будет признано провалом и личным оскорблением достоинства "серых котов".Так что судьба Станка во многом определится через тур,в очном матче.
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