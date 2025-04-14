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  • Червиченко сказал, в чем Мусаев превосходит Станковича и наоборот

Червиченко сказал, в чем Мусаев превосходит Станковича и наоборот

Сегодня, 09:37
16

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о главных тренерах красно-белых и «Краснодара» Деяне Станковиче и Мураде Мусаеве.

«Мне кажется, Мусаев – это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить еe прямо вот умереть на поле.

По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему – он лучше Станковича. А тот – по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить – вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, – тогда бы, наверное, получился бы идеальный тренер для «Краснодара».

В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены, не усиливающие.

Но опять же – прилетел этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом «Краснодаре». Какая польза от него? Несмотря на то что имели пять очков, сейчас имеют два – всe равно не смогут доехать до чемпионства», – сказал Червиченко.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Мусаев Мурад Станкович Деян Червиченко Андрей
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Комментарии (16)
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Янвapь 62
1744613876
Два физрука
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Бомбардир
1744614401
https://bombardir.ru/news/767724-v-mahachkalinskom-dinamo-obyasnili-pochemu-vrataryu-magomedovu-prishlos-bezhat-za-avtobusom-posle-pobedy-nad-spartakom#comments
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NewLife
1744614471
Бомбардир - меняйте свое название на "червяк новости" ((()
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ivany4
1744614889
Сегодня рабочий день, но бомба решила продлить веселье. Вчера смеялись над сбг. Сегодня весь день веселит коверный червяк.))
Ответить
ilich55
1744615529
"если бы их вместе соединить", то получился бы Д. Петреску.
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...уефан
1744615565
...Червь никогда не был футбольным специалистом и сейчас им не является. Как-то недавно на одном из околофутбольных стримов не мог даже правильно назвать позицию того или иного игрока одной из топовых команд и сам признался, что плохо в этом разбирается...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744617189
Какой из Мусаева тренер, если он не в состоянии менять что то по ходу игры и выбирать нужную тактику? Да любой нормальный на его месте, сыграл бы автобус с Зенитом и играл бы на контратаках и выиграл бы этот матч! Так как многие клубы тяжело вскрывают защиту, игра Зенита с Локомотивом тому пример. Но "технически одаренный и понимающий игру"))) Мусаев выбрал самоубийственный вариант и умудрился не только потерять 3 очка, но и помог Зениту сделать разницу голов в их пользу. Это не тренер, это олень)))
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Литейный 4 (returned)
1744618957
Станок в прошлом не плохой игрок, а нынче крепкий физрук любитель. Гыгыгы
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Интерес
1744620283
Ну про Смолова это точно-самый необъяснимый трансфер в "Краснодаре".Это же "чёрная метка" российского футбола,вечная "надёжа и опора",не становящаяся таковой.
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Taps
1744621930
Превосходит. У Мусаева рожа крысиная.
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