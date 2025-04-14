Червиченко сказал, в чем Мусаев превосходит Станковича и наоборот

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о главных тренерах красно-белых и «Краснодара» Деяне Станковиче и Мураде Мусаеве.

«Мне кажется, Мусаев – это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить еe прямо вот умереть на поле.

По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему – он лучше Станковича. А тот – по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить – вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, – тогда бы, наверное, получился бы идеальный тренер для «Краснодара».

В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены, не усиливающие.

Но опять же – прилетел этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом «Краснодаре». Какая польза от него? Несмотря на то что имели пять очков, сейчас имеют два – всe равно не смогут доехать до чемпионства», – сказал Червиченко.