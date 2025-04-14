Семак указал на спорное судейское решение в матче «Зенит» – «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитра Павла Кукуяна в игре 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Как прокомментируете момент с Мостовым [на 48-й минуте]? Мог ли арбитр посмотреть этот момент с возможным пенальти?

– Здесь что я могу сказать… Очень сложно. Есть моменты, где непонятны трактовки. Что касается игры руками, то в одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Что касается контакта, в одном ставят, в другом не ставят.

Поэтому не могу ничего прокомментировать, потому что сам этого не понимаю. Контакт был. И в штрафной на Мостовом, который принимал мяч и его толкали в спину, тоже был.

Но те ошибки, которые были, слава богу, не стали ключевыми в этом матче.