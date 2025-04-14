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  • Семак указал на спорное судейское решение в матче «Зенит» – «Краснодар»

Семак указал на спорное судейское решение в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 01:00
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитра Павла Кукуяна в игре 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Как прокомментируете момент с Мостовым [на 48-й минуте]? Мог ли арбитр посмотреть этот момент с возможным пенальти?

– Здесь что я могу сказать… Очень сложно. Есть моменты, где непонятны трактовки. Что касается игры руками, то в одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Что касается контакта, в одном ставят, в другом не ставят.

Поэтому не могу ничего прокомментировать, потому что сам этого не понимаю. Контакт был. И в штрафной на Мостовом, который принимал мяч и его толкали в спину, тоже был.

Но те ошибки, которые были, слава богу, не стали ключевыми в этом матче.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей Кукуян Павел
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Комментарии (1)
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VVM1964
1744582650
Ну, Семак то уже "футбольный политик" - поныть то дело святое и обязательное !!! В Питере - НЫТЬ !!!)))...
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