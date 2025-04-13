Семак отреагировал на новость об огромных премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу бонусов для игроков за победу в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Сообщалось, что за выигрыш футболистам пообещали по 110 тысяч евро.

В случае победы с разницей в 3+ гола премиальные должны вырасти до 250 тысяч каждому.

«Я читаю некоторые телеграм-каналы, и то, что пишут, без смеха читать или смотреть невозможно абсолютно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом.

К сожалению большому, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам спасибо за игру. Они сегодня хорошо играли.

О возможных призовых, будут они или не будут, можете задать вопрос руководству. Наша работа заключается в другом.

Поверьте, какие-либо призовые возможные – это то, что интересовало сегодня игроков в последнюю очередь.

Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны», – заявил Семак.