Семак отреагировал на новость об огромных премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу бонусов для игроков за победу в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- Сообщалось, что за выигрыш футболистам пообещали по 110 тысяч евро.
- В случае победы с разницей в 3+ гола премиальные должны вырасти до 250 тысяч каждому.
«Я читаю некоторые телеграм-каналы, и то, что пишут, без смеха читать или смотреть невозможно абсолютно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом.
К сожалению большому, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам спасибо за игру. Они сегодня хорошо играли.
О возможных призовых, будут они или не будут, можете задать вопрос руководству. Наша работа заключается в другом.
Поверьте, какие-либо призовые возможные – это то, что интересовало сегодня игроков в последнюю очередь.
Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны», – заявил Семак.
- Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
Источник: Sport24