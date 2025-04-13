Юран назвал причину разгромной победы «Зенита» над «Краснодаром»

Сергей Юран оценил результат матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Если бы «Краснодар» не проиграл, всe бы зависело от них (в чемпионате). Здесь я не ожидал, что счет будет 4:1.

Что касается «Зенита», это психология. Когда опытная команда попадает в ситуацию, что на кону чемпионство, то здесь включаются футболисты. «Зенит» психологически был лучше готов к матчу.

«Краснодару» нужно научиться играть такие матчи, где‑то играть в сдержанный футбол», – сказал Юран.