Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Кордоба – один из лучших нападающих, которые играют в РПЛ, он свой момент отработал, а мы не доработали. Не думаю, что этот момент вытекал из логики игры, но это футбол. Он хорошо пролез, хорошо вбежал Кривцов.

Мы старались играть так, как должны были. Хорошо, что перевернули игру, которая давалась тяжело, и добились важной победы, которая позволяет оставаться нам в деле.

Игра была очень интенсивная, мы выглядели посвежее и больше контролировали мяч во втором тайме. Силы игроков небезграничны.

Когда сил меньше, прессингуешь менее агрессивно, мы реализовали моменты. Хорошо, что смогли сегодня победить.

На данный момент отрыв есть, будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.