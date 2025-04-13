Смородская сказала, кто выиграет в матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Обе команды будут очень хотеть выиграть. Это совершенно очевидно. Как фишка ляжет, трудно судить.

Но я все же думаю, что «Зенит» выиграет. У него больше опыта и состав более глубокий, есть кому забить. И домашняя игра есть домашняя игра: поддержка трибун будет помогать. Это очень много дает спортсмену.

Если говорить в целом о чемпионстве, то я не думаю, что «Краснодар» станет чемпионом. Считаю, что первым будет «Зенит». Петербуржцы сейчас будут стараться выигрывать в каждом матче. В этом году отмечается юбилей клуба», – сказала Смородская.