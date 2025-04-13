Букмекеры фиксируют «прогруз» победы «Зенита» над «Краснодаром»

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко обратил внимание на «проседание» коэффициента на победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Кэфы очень странные.

1.59 на фаворита. Как будто в соперниках не лидер чемпионата, а «Акрон» или «Факел».

Все это похоже на жесткий прогруз на «Зенит» большими суммами.

Потому что еще вчера было 1.79-1.82 на разных конторах. Обычно кэфы настолько быстро не проседают без особой причины.

Большие папки крутят большие бабки!» – написал Ладненко.