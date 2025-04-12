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Стал известен третий участник Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 20:48

«Байер» сыграл сегодня вничью с «Унионом» (0:0) в матче 29-го тура Бундеслиги и гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Леверкузенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии с 63 очками. Страна имеет 4 гарантированных места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Занимающий 5-ю строчку с 46 очками «Майнц» и все команды, расположенные ниже, за оставшиеся 5 туров Бундеслиги уже не смогут догнать «Байер», который точно останется в топ-4.

  • Ранее путевки в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона себе гарантировали «ПСЖ» и «Бавария».
  • Напрямую в эту стадию попадет 29 команд, еще 7 определятся по итогам отбора.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Байер
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