Стал известен третий участник Лиги чемпионов-2025/26

«Байер» сыграл сегодня вничью с «Унионом» (0:0) в матче 29-го тура Бундеслиги и гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Леверкузенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии с 63 очками. Страна имеет 4 гарантированных места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Занимающий 5-ю строчку с 46 очками «Майнц» и все команды, расположенные ниже, за оставшиеся 5 туров Бундеслиги уже не смогут догнать «Байер», который точно останется в топ-4.