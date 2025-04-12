Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

– Тяжелый матч, мы предполагали, что будет большое количество единоборств, и «Рубин» предлагал такие моменты, когда играл очень вертикально. Нам нужно было быстрее реагировать на подборы. По нашему мнению, в первом тайме игра была равной.

Момент [с голом] предрешил исход, когда игрок [Шабанхаджай] убежал с центра поля. Можно было совершить тактический фол или отбор, но, к сожалению, здесь ошиблись. Во втором тайме у нас момент был у Сергея Пиняева, но в атаке можно было острее сыграть.

– Почему после пропущенного гола не получилось перевернуть игру?

– Мы пытались заменами развернуть ход игры в нашу сторону. Но мы видим, что «Рубин» большим количеством обороняется, у них достаточно хорошие игроки, тяжело было вскрывать оборону. Мы старались, но не так много было острых моментов в атаке.

– Было заметно, что Сесар Монтес плотно играет с Мирлиндом Даку. Это было установкой?

– Мы акцентировали на том, что есть ярко выраженный нападающий, который определяет игру команды в атаке. Какие‑то нюансы подсказывали Монтесу, Сесар неплохо справлялся, но это не является критерием результата в матче.