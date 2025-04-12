Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Локомотив»: Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Иву, Йочич, Безруков, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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