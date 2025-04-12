Быстров – о поражении «Спартака»: «Все закономерно! Ой, корюшка вкусная – вы отвлекаете»

Владимир Быстров прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Не отвлекаю, есть несколько минут?

– Конечно, есть несколько минут. На самом деле, ем корюшку, и вы меня отвлекаете от этого занятия... У меня жирные руки, и я взял телефон. Можете так и написать.

Вы же про «Спартак»? Ну что про него говорить... Матч посмотрел, теперь ем корюшку. Как-то так. (улыбается)

– Закономерен ли результат? Не наиграл ли «Спартак» хотя бы на ничью?

– Ой, корюшка вкусная! Так и напишите: во время игры «Спартака» Быстров ел корюшку. Что касается самого матча, то все закономерно. Все справедливо.

– Разве?

– Да. По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну а что? Получили то, что заслужили.

Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

– Что случилось с москвичами в первые 20 минут? Недонастрой?

– А вы у Станковича спросите. Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение.

– В перерыве Евгений Ловчев выразил уверенность, что «Спартак» не проиграет. А вы о чем подумали в тот момент?

– Да сложно сказать... Бросилось в глаза, что «Спартак» долго приходил в себя после 0:2. Хозяева никак не могли встрепенуться... Да, до перерыва был один удар у Умярова. Но не более того. Мало!

Странно. Мне кажется, и тренер почему-то тянул с заменами до 35-й минуты. Хотя два мяча пропустили уже к 16-й. Надо было сразу же реагировать! Опоздал...

Ну попытался Станкович, конечно, что-то исправить. Но, пожалуй, поздновато. Ну и выход Медины оправдал себя полностью.

– Иронизируете?

– Ой, корюшка вкусная.

– Было ли светлое пятно в команде Станковича?

– Да не было в «Спартаке» светлых пятен. Вы о чем? Сплошные темные. Ну кого вы хотите выделить после такого матча?

1:2 от Махачкалы. Дома! Так и напишите: на поле в составе хозяев были сплошные темные пятна.