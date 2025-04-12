Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Первая мысль после финального свистка: о чемпионстве можно забыть? Или не все еще потеряно?

– Знаете, у команды должен быть дух победителя. Я просто посмотрел на состав «Спартака»... По-моему, только Маркиньос вместе со Станковичем становился чемпионом. Чемпионом Венгрии. Может быть, кто-то один еще.

Тут очень важен менталитет и опыт. Нужно и классом определенным обладать, и играть на все 100 процентов! В каждом туре. И не важно, кто против тебя выходит – «Зенит», ЦСКА или Махачкала.

А сегодня вышли такие легкие пижончики, которые решили обыграть соперника только на классе. Но увы...

Ты – «Спартак»! У тебя красно-белая майка, и против тебя все будут выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов! Потому что, повторюсь, ты – «Спартак».

К сожалению, не все это понимают и думают, что легко обыграют любого дома при своих болельщиках. Мол, мы разберемся.

Нет! Вот так вот и теряются очки, так вот проигрываются важные матчи. И вот так вот и не становятся чемпионами.