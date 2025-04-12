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  • Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»

Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»

Сегодня, 15:25
7

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Первая мысль после финального свистка: о чемпионстве можно забыть? Или не все еще потеряно?

– Знаете, у команды должен быть дух победителя. Я просто посмотрел на состав «Спартака»... По-моему, только Маркиньос вместе со Станковичем становился чемпионом. Чемпионом Венгрии. Может быть, кто-то один еще.

Тут очень важен менталитет и опыт. Нужно и классом определенным обладать, и играть на все 100 процентов! В каждом туре. И не важно, кто против тебя выходит – «Зенит», ЦСКА или Махачкала.

А сегодня вышли такие легкие пижончики, которые решили обыграть соперника только на классе. Но увы...

Ты – «Спартак»! У тебя красно-белая майка, и против тебя все будут выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов! Потому что, повторюсь, ты – «Спартак».

К сожалению, не все это понимают и думают, что легко обыграют любого дома при своих болельщиках. Мол, мы разберемся.

Нет! Вот так вот и теряются очки, так вот проигрываются важные матчи. И вот так вот и не становятся чемпионами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Титов Егор
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Комментарии (7)
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1744461596
Дык,они же "герои момента",победители САМОГО "Зенита" и носители негласного титула "Чемпионы нефтегазового комплекса"!Какой с них спрос,особенно с гастеров,дружно проваливших игру.Ну кроме пары-тройки штук... А майки ныне не играют,забудь! Деньги-главное при контрактной системе,где нет наказания за плохой результат,или не оправданные ожидания,и то нет.
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Desma
1744461753
И вот так вот налетел на очередные грабли, вот так вот откровенно и ожидаемо встрял рылом в .......
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СильныйМозг
1744461765
Мясные привыкли, что они красно-белые, это у них укоренилось в голове. Да Динамо, сделало на классе сви.ней! Спартак, это второсортный клубешник. Кто мясным сказал, что они крутые?
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...уефан
1744461894
...о чем ты, Егорка, говоришь? Денисов уже одной ногой в Париже!...
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Бригадный
1744462457
Тем не менее, людоеды из Свинарника пользуются авторитетом. Любят их. Или боятся? Вот, в матче с "Позором российского футбола" людоедам засчитали гол, забитый из явного оффсайда. В матче с Динамо (Мх) снова подарок людоедам - липовый пенальти. Тянут-потянут Свинарника к чемпионству. Но - зачем?
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crf575757
1744464482
Получили свинорылые! Это вам за РОСТОВ!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744465040
С них нужно из зарплаты высчитывать за такую игру
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