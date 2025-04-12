Канчельскис – о поражении «Спартака»: «Ничего удивительного – будут бороться за третье-четвертое место»

Андрей Канчельскис рассказал, что его не удивил результат матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Как я и говорил, «Спартак» будет бороться за третье–четвeртое место, так что ничего удивительного.

Они из года в год за него борются. Конечно, если не находишься в команде, тяжело сказать, что там происходит.

Мне кажется, что в руководстве клуба нет коммуникации, нет единой команды, чтобы все были в одной упряжке.

Там, как мне кажется, есть какие-то разногласия, потому что не может так быть на протяжении десятка лет, если не больше», – заявил Канчельскис.