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  • Капитан «Вольфсбурга» поговорил с журналистом в стиле Мостового

Капитан «Вольфсбурга» поговорил с журналистом в стиле Мостового

Сегодня, 15:00

У полузащитника «Вольфсбурга» Максимилиана Арнольда случилась перепалка с репортером DAZN Марио Рикером.

  • Это произошло после поражения «Вольфсбурга» от «Лейпцига» со счетом 2:3.
  • «Вольфсбург» проиграл 4-й матч подряд.
  • 30-летний Арнольд – капитан команды.

Рикер спросил у футболиста: «Можно ли было лучше защищаться в эпизодах с пропущенными голами?»

«Вы когда-нибудь играли в футбол?» – раздраженно ответил Арнольд в стиле Александра Мостового.

«Да», – сказал Рикер.

«На каком уровне?» – добавил хавбек «Вольфсбурга».

В ответ журналист напомнил, что сейчас каждый делает свою работу, а дебаты о его футбольном прошлом неуместны.

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Источник: Sky Sport Germany
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вольфсбург Арнольд Максимилиан
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