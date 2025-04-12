Капитан «Вольфсбурга» поговорил с журналистом в стиле Мостового

У полузащитника «Вольфсбурга» Максимилиана Арнольда случилась перепалка с репортером DAZN Марио Рикером.
- Это произошло после поражения «Вольфсбурга» от «Лейпцига» со счетом 2:3.
- «Вольфсбург» проиграл 4-й матч подряд.
- 30-летний Арнольд – капитан команды.
Рикер спросил у футболиста: «Можно ли было лучше защищаться в эпизодах с пропущенными голами?»
«Вы когда-нибудь играли в футбол?» – раздраженно ответил Арнольд в стиле Александра Мостового.
«Да», – сказал Рикер.
«На каком уровне?» – добавил хавбек «Вольфсбурга».
В ответ журналист напомнил, что сейчас каждый делает свою работу, а дебаты о его футбольном прошлом неуместны.
Источник: Sky Sport Germany