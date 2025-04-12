Радимов – о зимних трансферах «Спартака»: «Больше 30 миллионов, которые помогли не стать чемпионом»

Владислав Радимов считает, что зимнее усиление состава сыграло злую шутку со «Спартаком».

Московский клуб потратил 29,9 млн евро на трансферы.

Новичками столичной команды стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и форвард Ливай Гарсия.

После зимней паузы спартаковцы потеряли очки в 3 из 6 турах РПЛ.

Сегодня они дома проиграли «Динамо Мх» – 1:2.

– Я смотрел «Спартак» и поймал себя на мысли – вот было много споров во время зимней паузы, что «Краснодар» никого не купил, а вот «Спартак», ребят, усилился.

И теперь можно поймать себя на мысли, что в «Краснодаре»-то подумали и правильно сделали, оказывается, что никого не купили.

А в «Спартаке» дорогостоящими покупками испортили, мне кажется, и атмосферу, и микроклимат, и те связи, которые работали. И от этих покупок, мне кажется, стало только хуже.

– Медину и его инициативность в пробитии пенальти как оцените?

– Медина – это еще 8 миллионов, насколько я помню, за которые его купили. Вот теперь прибавьте: Медина, Солари, Гарсия... Итого больше 30 миллионов, которые помогли «Спартаку» не стать чемпионом.

А если кто посмотрит внимательно на календарь, то я думаю, что «Спартак» и без медалей останется в этот раз.