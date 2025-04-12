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  • Радимов – о зимних трансферах «Спартака»: «Больше 30 миллионов, которые помогли не стать чемпионом»

Радимов – о зимних трансферах «Спартака»: «Больше 30 миллионов, которые помогли не стать чемпионом»

Сегодня, 00:40

Владислав Радимов считает, что зимнее усиление состава сыграло злую шутку со «Спартаком».

  • Московский клуб потратил 29,9 млн евро на трансферы.
  • Новичками столичной команды стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и форвард Ливай Гарсия.
  • После зимней паузы спартаковцы потеряли очки в 3 из 6 турах РПЛ.
  • Сегодня они дома проиграли «Динамо Мх» – 1:2.

– Я смотрел «Спартак» и поймал себя на мысли – вот было много споров во время зимней паузы, что «Краснодар» никого не купил, а вот «Спартак», ребят, усилился.

И теперь можно поймать себя на мысли, что в «Краснодаре»-то подумали и правильно сделали, оказывается, что никого не купили.

А в «Спартаке» дорогостоящими покупками испортили, мне кажется, и атмосферу, и микроклимат, и те связи, которые работали. И от этих покупок, мне кажется, стало только хуже.

– Медину и его инициативность в пробитии пенальти как оцените?

– Медина – это еще 8 миллионов, насколько я помню, за которые его купили. Вот теперь прибавьте: Медина, Солари, Гарсия... Итого больше 30 миллионов, которые помогли «Спартаку» не стать чемпионом.

А если кто посмотрит внимательно на календарь, то я думаю, что «Спартак» и без медалей останется в этот раз.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Радимов Владислав
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