Лапочкин оценил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо Мх»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин проанализировал эпизод с назначением пенальти в матче «Спартак» – «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру судил Виталий Мешков.

Он поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.

«Момент дискуссионный. Убежден, что мир поделится 50 на 50. Кто‑то считает, что это естественное положение руки и не должно быть фола. А я все‑таки вижу, что рука отставлена, она напряжена, и в последний момент футболист делает неявное, небольшое движение к мячу.

В поле Мешков этого увидеть не мог, но арбитры в ВАР‑центре увидели небольшое движение и то, что рука отставлена и увеличивает объем тела. Виталий довольно быстро посмотрел повтор и принял решение назначить пенальти.

Понимаю, что люди будут спорить, но мне кажется, основания назначить пенальти были», – сказал Лапочкин.