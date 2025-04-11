Станкович хотел заменить 10 игроков «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признал, что в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» был недоволен всем составом.

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как оцените сегодняшний матч для «Спартака»?

– Как два разных тайма. Да, два тайма были абсолютно разными, для меня это тоже был сюрприз. Нужно отдать должное сопернику и тому, как они играли в первом тайме. В единоборствах и желании мы им уступили.

Во втором была реакция, но ее не хватило. Да, мы давили и создавали моменты, но после такого первого тайма не всегда можно заслужить победу.

– Угальде держался за колено перед заменой. Каково его состояние?

– Я не видел эпизод и не разговаривал с ним на эту тему. Надеемся, что он будет готов. Впереди будет очень важная игра.

Всегда ставим перед собой самые высокие задачи, должны понимать, что выступаем за большой клуб, который всегда должен быть на высоте. Мы многое не можем себе позволить, но надеемся, что все футболисты восстановятся.

Если бы можно было поменять 10 футболистов, я, возможно, так бы и сделал. Нужно было встряхнуть команду, что‑то поменять, заменить тех игроков, у которых не шла игра, чтобы создать сложности «Динамо».

В итоге замены пошли на пользу. Во втором тайме команда показала реакцию, но не хватило чуть‑чуть до ничейного результата.