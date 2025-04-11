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  • Федотов разобрал эпизод с пенальти в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Федотов разобрал эпизод с пенальти в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Сегодня, 22:42
8

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил решение Виталия Мешкова назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо Мх».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Мешков поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.

«Для Мешкова это был тяжeлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что ВАР в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод.

Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает еe убрать назад.

Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Федотов Игорь
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Комментарии (8)
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serhio80
1744401693
Как говориться, продай свисток, купи очки)
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БАЗАРА НЕТ
1744401854
Так и так всем ясно что мешок продался как и все остальные судьи
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Жека 1988
1744401880
Если мяч не попал в руку, то игрок Спартака бы замыкал ℅ на 90, вот основной критерий
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БАЗАРА НЕТ
1744401885
Тянут этот недоклуб и министры и судьи
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БАЗАРА НЕТ
1744401902
Стыдно за судейский корпус
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1744401913
Стыдно за Лукойл
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1744401927
Стыдно за Спартак
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1744401952
Стыдно за умалишенную секту Спартака
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