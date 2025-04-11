Федотов разобрал эпизод с пенальти в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил решение Виталия Мешкова назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Мешков поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.

«Для Мешкова это был тяжeлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что ВАР в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод.

Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает еe убрать назад.

Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова», – сказал Федотов.