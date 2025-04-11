Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– У «Спартака» было много хороших атак, ударов, но не удавалось забить. Можно ли сказать, что по весне от команды отворачивается удача?

– Я не говорил бы об удаче – дело не в ней. После первого тайма, где мы проигрывали во всем сопернику (хотя готовились именно к такой игре), поменяли во втором тайме определенные вещи. Давили, создавали моменты. Не удалось реализовать пенальти.

Мы, возможно, не заслуживали победы потому что клуб с таким именем не имеет права играть так, как мы в первом тайме. Но наш путь продолжается. У нас есть цели мы не сдаемся. Но будут внесены корректировки.

– Что случилось в первые 20 минут матча? Гости были активнее, агрессивнее, быстрее бежали, прессинговали... Что было со «Спартаком»?

– Я бы сказал даже не первые 20 а в первые 45 минут. Это большой вопрос, для меня это было большим сюрпризом. Если команда технически, тактически и эмоционально не готова – это ответственность главного тренера, то есть, моя.

Я в первые 45 минут не видел «Спартак» на поле. Команда не показала своего лица. Хороший вопрос, что было со «Спартаком» – конец чемпионата, много факторов влияют... Будем разбираться.

Ответственность сегодня я беру на себя. На 1000 процентов уверен, что мы разберемся, проанализиурем и сделаем корректировки.