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  • Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 22:14
5

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– У «Спартака» было много хороших атак, ударов, но не удавалось забить. Можно ли сказать, что по весне от команды отворачивается удача?

– Я не говорил бы об удаче – дело не в ней. После первого тайма, где мы проигрывали во всем сопернику (хотя готовились именно к такой игре), поменяли во втором тайме определенные вещи. Давили, создавали моменты. Не удалось реализовать пенальти.

Мы, возможно, не заслуживали победы потому что клуб с таким именем не имеет права играть так, как мы в первом тайме. Но наш путь продолжается. У нас есть цели мы не сдаемся. Но будут внесены корректировки.

– Что случилось в первые 20 минут матча? Гости были активнее, агрессивнее, быстрее бежали, прессинговали... Что было со «Спартаком»?

– Я бы сказал даже не первые 20 а в первые 45 минут. Это большой вопрос, для меня это было большим сюрпризом. Если команда технически, тактически и эмоционально не готова – это ответственность главного тренера, то есть, моя.

Я в первые 45 минут не видел «Спартак» на поле. Команда не показала своего лица. Хороший вопрос, что было со «Спартаком» – конец чемпионата, много факторов влияют... Будем разбираться.

Ответственность сегодня я беру на себя. На 1000 процентов уверен, что мы разберемся, проанализиурем и сделаем корректировки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Станкович Деян
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Комментарии (5)
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Everest13
1744399266
Отпи...ди их
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erybov1965
1744399475
Если во втором тайме,когда что-то поменяли,стало что-то получаться,значит были не готовы к игре вообще,а второй тайм начали отталкиваясь от игры соперника,да и соперник начал играть на удержание счета.Уже не первый раз команда не готова к игре в первом тайме,т.е. не видно работы тренерского штаба в целом.Если бы это было 1-2 раза,это бывает,а тут уже система.
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ySS
1744399782
Казанского опыта не хватило, нет уверенности, что и этот пойдёт на пользу.
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timon2401
1744400502
Ставь Литвинова с Денисовам и будет тебе счастье...болельщик всё вытерпит(((
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Интерес
1744401131
Комментаторы же сказали:Им было трудно после 18 часов поездки на поезде.
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