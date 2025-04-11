Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Радимов объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»

Сегодня, 13:29
7

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с подготовкой молодых футболистов в клубе.

– Чего тут скрывать – за последние 20 лет из нашей академии ни один футболист на постоянном уровне не заиграл в основном составе «Зенита». Последние, кто это смог сделать, – Денисов и Быстров. После них по большому счету – никого.

Кто виноват в этом? Наверное, и я в том числе, который 8 лет работал. Но и тренеры академии тоже должны посмотреться в зеркало: «Все ли я делаю правильно?». Выходят же из «Краснодара» Сафонов, который за 20 млн переходит в «ПСЖ», Сперцян и другие.

– Вопрос правда важный: где воспитанники «Зенита»?

– Это очень тяжелая история. Понятно, что покупаются футболисты сборной Бразилии – и молодым тяжело пробиться. Но. Здесь есть вопросы и к молодым игрокам – они психологически не готовы к борьбе за свое место. А если ты заранее не настроишься, что хочешь играть и должен играть в «Зените», то попасть туда невозможно.

– Молодые заранее не верят, что могут выиграть конкуренцию?

– Да. Часто читаю интервью ребят – причем талантливых, хороших: «Почему ушел? Ну, потому что не дали бы шанса». Дали бы! Но ты к нему должен быть готов. И если технически, физически они соответствуют уровню, то морально – нет.

– Ну вот воспитанник сейчас видит – привезли Энрике за 35 млн евро. Как ему поверить, что реально пробиться?

– Повторюсь, понятно, что тяжело. Но давайте возьмем Пабло Барриоса в «Атлетико» – топовый полузащитник, 21 год парню. Играет в команде, где рядом чемпионы мира Де Поль, Гризманн.

Или возьмите «Барсу» – Кубарси, Педри, Гави, Ямаль. Сколько им? Но они выходят против мадридского «Реала» и за два матча побеждают 9:2. Против Винисиуса, Мбаппе, Вальверде, Родриго, Беллингема, Рюдигера. Почему они это могут? Считаю, в головах ребят нужно менять отношения. В «Зените-2» я старался это делать.

  • Радимов работал главным тренером «Зенита-2» в 2013–2017 и 2018–2022 годах, а также ассистентом в основной и молодежной командах петербургского клуба.
  • Игорь Денисов и Владимир Быстров дебютировали в основном составе «Зенита» в 2002 году.

Еще по теме:
Писарев прокомментировал неудачи «Зенита»: «Ничего неожиданного»
Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу 5
Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ 2
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1744368138
Сравнил тоже академии топ клубов и академию Зенита
Ответить
subbotaspartak
1744368865
Да, мало шансов у пацанов Пробиться в основу "гегемона" веков. Тут полная идиллия Бразилия... Не прибавляет огня, Что почти у всех такая фигня...
Ответить
Борис34684
1744369034
Пипец Буланов вообще без мозгов, нашёл с чем зинку сравнивать с Барсой. Там со всего мира молодёжь лучшую собирают, по этому и конкурировать могут. Сказал бы правду, что Зениту нужны победы здесь и сейчас, по этому и покупают дорогой уголь не рассчитывая на своих игроков. А трепать, что молодёжь не хочет конкуренции в корне ложь,на молодёжь и не рассчитывает тренерский состав с Миллером. Вот это правда.
Ответить
BarStep
1744369065
Чего до*бались к Зениту с этими воспитанниками??! Это вопрос только к Зениту???
Ответить
FWSPM
1744369332
никто не будет держать дорогого легионера на лавке даже если паспортист напорядок лучше все равно будет играть легионер
Ответить
Бомжары
1744369667
а зачем свои воспитанники зинитпроекту, когда можно купить копченых.
Ответить
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с автомобильным заводом «Москвич»
14:14
3
ФИФА предложили провести ЧМ-2030 с участием 64 команд
14:00
1
Радимов объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»
13:29
7
Писарев прокомментировал неудачи «Зенита»: «Ничего неожиданного»
13:24
Черчесов сопоставил Месси и Роналду
13:16
Сафонова могут признать банкротом
13:03
3
Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу
12:40
5
В махачкалинском «Динамо» отказались ругать игроков за поражение от «Спартака»
12:28
10
ВидеоОбъявлен автор лучшего гола марта в РПЛ
12:24
2
Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
12:05
20
Все новости
Все новости
Писарев сказал, что поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство
13:37
Радимов отказался от алкоголя и пообещал похудеть
12:52
4
Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу
12:40
5
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2025
12:36
1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2025
12:35
Где смотреть матч «Оренбург» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2025
12:33
Где смотреть матч «Рубин» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2025
12:31
В махачкалинском «Динамо» отказались ругать игроков за поражение от «Спартака»
12:28
10
ВидеоОбъявлен автор лучшего гола марта в РПЛ
12:24
2
Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
12:05
20
Кордоба назвал условие для чемпионства «Краснодара»
11:52
Семенов назвал клуб, который станет чемпионом России: «Включатся подводные течения»
11:42
13
«Локомотив» отреагировал на информацию об отказе от Тикнизяна
10:48
4
Мартинс высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
10:26
4
Мантуан готов остаться в «Зените»
10:17
3
Семенов назвал клуб, который дает эмоции в РПЛ: «Остальное все как-то пресно»
10:01
1
Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова
09:50
4
Абена объяснил, почему остался в «Спартаке»
09:30
3
Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру
08:48
1
Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева
01:15
5
Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ
00:30
2
Мостовой ответил, готов ли он работать спортивным директором
Вчера, 23:51
1
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии
Вчера, 23:27
17
Салтыков отказался раскрывать ежемесячные траты: «Я не хочу быть героем мемов ВГИКа»
Вчера, 22:44
Стал известен возможный преемник Лички на посту тренера «Динамо»
Вчера, 22:22
5
Черчесов назвал клуб РПЛ, которому он симпатизирует
Вчера, 21:56
1
ВидеоДинамовец Нгамале определил лучшего африканского футболиста в истории РПЛ
Вчера, 21:21
1
Солистка «Моя Мишель» рассказала, за какой клуб РПЛ болеет
Вчера, 20:49
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 