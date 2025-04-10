Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии

Зимний новичок «Спартака» Ливай Гарсия порассуждал о том, что ему не удается забить в составе московской команды.

– Наши болельщики очень ждут и желают, чтобы ты скорее уже отличился за «Спартак». Как считаешь, чего все-таки пока не хватает?

– Я сам тоже с нетерпением жду этого момента. Ну, надо действительно просто забить, чтобы мяч туда влетел – и все.

И дальше пойдет. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

– На тебя самого не давит эта ситуация?

– Футбол – это всегда про давление, давление есть всегда, с этим нужно справляться, это часть нашей профессии.

Но самое большое давление идет со стороны меня, то есть я сам для себя его создаю.