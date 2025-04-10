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  • Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии

Вчера, 23:27
2

Зимний новичок «Спартака» Ливай Гарсия порассуждал о том, что ему не удается забить в составе московской команды.

– Наши болельщики очень ждут и желают, чтобы ты скорее уже отличился за «Спартак». Как считаешь, чего все-таки пока не хватает?

– Я сам тоже с нетерпением жду этого момента. Ну, надо действительно просто забить, чтобы мяч туда влетел – и все.

И дальше пойдет. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

– На тебя самого не давит эта ситуация?

– Футбол – это всегда про давление, давление есть всегда, с этим нужно справляться, это часть нашей профессии.

Но самое большое давление идет со стороны меня, то есть я сам для себя его создаю.

  • «Спартак» купил форварда в феврале за 18,7 млн евро.
  • Это самый дорогой трансфер в истории клуба.
  • Гарсия не совершил ни одного голевого действия в первых 6 матчах.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай
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Комментарии (2)
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krakatuysa
1744321256
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fakeid
1744324581
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