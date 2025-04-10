Черчесов назвал клуб РПЛ, которому он симпатизирует

Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к «Краснодару».
– Вы видите у «Краснодара» чемпионский фарт?
– Фарт означает, что у тебя есть мастерство и характер что‑то переламывать. Значит, они многое делают, чтобы фортуна к ним повернулась.
Я с симпатией относился и отношусь к этому клубу. Кстати, никогда не обсуждаю. Потому что у этого клуба реально есть собственник, который все сделал сам. Не имеем права даже обсуждать.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 23 туров.
- Отрыв от «Спартака» и «Зенита» – 5 очков.
- «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля, в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Матч ТВ»