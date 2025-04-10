Мостовой ответил на комплимент от Бубнова

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова про себя.

Ранее Бубнов заявил, что Мостовой более сильный тренер, чем Станислав Черчесов.

«Я во многом согласен с Бубновым, когда он говорит о футболе, потому что мы вместе играли.

Я много приятных слов слышу в свой адрес от футбольных людей, поэтому отношусь к комплиментам спокойно.

Сильнее ли я Черчесова? Не делаю на этом акцент. Я не сравниваю себя с Черчесовым, потому что он был в роли тренера, а я – нет», – сказал Мостовой.