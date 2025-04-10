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Мостовой ответил на комплимент от Бубнова

Сегодня, 18:31
7

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова про себя.

Ранее Бубнов заявил, что Мостовой более сильный тренер, чем Станислав Черчесов.

«Я во многом согласен с Бубновым, когда он говорит о футболе, потому что мы вместе играли.

Я много приятных слов слышу в свой адрес от футбольных людей, поэтому отношусь к комплиментам спокойно.

Сильнее ли я Черчесова? Не делаю на этом акцент. Я не сравниваю себя с Черчесовым, потому что он был в роли тренера, а я – нет», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Бубнов Александр Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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партизан84
1744300299
Точно это Мостового ответ?)
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Таврида
1744301147
«Я во всем согласен с Бубновым, Царь есть Царь», – сказал Мостовой.
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FWSPM
1744301265
бубнов стебется с этого дурачка как и все кругом а он всерьез воспринял. где мостовой и где усы как можно сравнивать
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avera
1744302963
Кукушка хвалит петуха,за то что хвалит он кукушку.
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leopardow
1744303371
Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 12 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Сайт. До победы прогнозы дают.
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