Мостовой ответил на комплимент от Бубнова

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова про себя.
Ранее Бубнов заявил, что Мостовой более сильный тренер, чем Станислав Черчесов.
«Я во многом согласен с Бубновым, когда он говорит о футболе, потому что мы вместе играли.
Я много приятных слов слышу в свой адрес от футбольных людей, поэтому отношусь к комплиментам спокойно.
Сильнее ли я Черчесова? Не делаю на этом акцент. Я не сравниваю себя с Черчесовым, потому что он был в роли тренера, а я – нет», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: Sport24