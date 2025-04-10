Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»

Александр Бубнов высоко оценил тренерский талант Александра Мостового.

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал.

Я считаю что и ты [Константин Генич] сильнее Черчесова. Тебе дай работать с этими командами, с которыми Черчесов, у тебя бы лучше было», – заявил Бубнов.