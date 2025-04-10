Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»

Сегодня, 14:56
18

Александр Бубнов высоко оценил тренерский талант Александра Мостового.

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал.

Я считаю что и ты [Константин Генич] сильнее Черчесова. Тебе дай работать с этими командами, с которыми Черчесов, у тебя бы лучше было», – заявил Бубнов.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Еще по теме:
Бубнов оценил расклады в борьбе за чемпионский титул в РПЛ 3
Неутешительный для «Спартака» прогноз Бубнова на матч с «Ростовом» 12
Бубнов отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела» 6
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Бубнов Александр Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maximus WAR
1744290455
Саня любит на вентилятор накинуть...)
Ответить
алдан2014
1744290510
Шутка от Бубнова...я что то не понял. Мостовой вообще тренером не работал,как можно сравнивать
Ответить
DOCTOR PENALTY
1744291488
Бубнов просто пошутил или просто ох.ел. ""
Ответить
Спартач80
1744292272
Сказал НЕ тренер Бубнов, о НЕ тренере Мостовом ... Черчесов имеет достижения хотя бы ... А что эти оба ?...
Ответить
serhio80
1744294981
А что, мост с категорией а может главным работать?) пусть как все с детей начнёт) ну или с инста самки, но там и по хлебалу могут дать)
Ответить
Борис34684
1744295174
Но, Бубнов с Мостовым два однояйцевых брата.
Ответить
Spartak_forv@
1744295588
Мостовой: считаю Бубнова лучшим экспертом современности!)
Ответить
gor77
1744295733
Дааааа. Только анекдот в помощь.))))) — Остановись, Леня! Что делает эта бабка? — Она думает, что она перебегает дорогу. Я не буду тормозить.(М. М. Жванецкий)
Ответить
ilya-ilya-google
1744296220
Саня Саню издалека видит
Ответить
Fju-2
1744297485
Кто не согласен, тот дилетант!
Ответить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»
17:45
«Локомотиву» предложили экс-защитника «Спартака»
16:44
1
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
16:29
12
Энрике объяснил, почему взял Хвичу в «ПСЖ»: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел»
16:04
1
ФотоТотти подарили футболку «Спартака»
15:56
9
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
15:33
1
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Роналду основал киностудию
15:09
3
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Все новости
Все новости
«Локомотив» наказали за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
17:54
Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
17:25
2
Мостовой готов возглавить команду Инстасамки: «За деньги – да!»
16:11
5
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста
14:25
17
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
14:02
2
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом
13:23
13
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо
13:05
10
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
12:51
ФотоОбъявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
12:40
21
Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»
11:57
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера марта
11:43
1
Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»
11:28
19
Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы
11:20
5
Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike
11:10
1
Бывший игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО
11:00
1
Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»
10:52
«Матч ТВ» изменил программу на выходные: вместо трех игр РПЛ покажут две
10:48
5
Газзаев: «Семак владеет искусством добывать титулы»
10:35
9
Дзюбу проверили на допинг после установки рекордов
10:29
10
Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
10:14
1
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»
09:51
2
Радимов назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим в России
09:26
8
Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве
09:02
2
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Мх: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2025
08:45
1
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 23:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 