Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о видеозаписи вечеринки после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) с участием полузащитника команды Вендела.
«Не видел. Что за ролик?» – сказал Семак.
- Ранее журналист Иван Карпов опубликовал видео вечеринки, на которой присуствовал бразильский хавбек «Зенита». «Друзья бразильца выложили видео, где прошлой ночью они пили [виски] Macallan, курили и кидали [снюс] за губу», – написал Карпов.
- По окончании сезона бразилец перейдет в «Ботафого».
Источник: РИА «Новости»