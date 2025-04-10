Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о видеозаписи вечеринки после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) с участием полузащитника команды Вендела.

«Не видел. Что за ролик?» – сказал Семак.