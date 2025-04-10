Бывший игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин объяснил решение отправиться добровольцем в зону СВО.

Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española.

– Некоторые писали, что дескать Соломатин уехал на СВО подзаработать.

– Уже объяснял и еще раз объясняю таким личностям, чем отличаются добровольцы от контрактников Министерства обороны. А я именно доброволец. У нас нет никаких выплат и практически никаких льгот, и пусть те, кто говорят, сами придут на СВО, коль здесь такие «золотые» горы, как они считают. Те, кто так говорит, это просто недалекие люди.

– Вы же в ДНР неоднократно приезжали и до поступления на военную службу.

– Да, это было связано с тем, что после окончания футбольной карьеры я плотно общался с фанатами ЦСКА. Многие спрашивают – а почему не «Локомотива»? В «Локомотиве» я отыграл с 1994 по 2001 год. В 2001-м перешел в ЦСКА, где играл до 2004-го – это были самые яркие годы моей спортивной карьеры. Когда ушел из большого спорта, то продолжил болеть за ЦСКА и даже начал ходить на фанатскую трибуну армейцев, ездил с ними на выезды. А когда в 2022 году узнал, что создали фанатский отряд «Эспаньола», куда вошли ребята, с которыми я вместе ходил на сектор, то начал искать возможность приехать к ним на передовую и чем-то помочь.

В октябре 2022 года я первый раз прибыл в Донецк. Тогда «Эспаньола» был еще совсем небольшим отрядом и входил в состав батальона «Восток». Приехал к ребятам, познакомился со всеми, находился здесь неделю и настолько проникся этой атмосферой, что, честно скажу, уезжать не захотелось. И, наверное, тогда я уже понял, что со временем все-таки вступлю в состав этой команды. Затем в течение года неоднократно приезжал и привозил все необходимое для жизнедеятельности отряда. А в июле 2023 года подписал с ними контракт и стал боевой единицей бригады.

– Можно сказать, что ключевым мотивом принятия этого решения было чувство товарищества?

– На тот момент – да. Кроме того, я понял, что нужен здесь, чтобы приносить еще больше пользы.