«Этот момент приятно вспоминать»: Акинфеев – о том, как ходил за пивом для Соломатина

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о порядках внутри команды, когда он только начинал взрослую карьеру.

«Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: «Э, Акинфей, молодой, иди сюда». Я говорю: «Да, Андрюш». Подхожу, он мне деньги дает: «За пивком сгоняй».

Пошел, конечно! Принес пиво им – «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали.

Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл – и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», – заявил вратарь.