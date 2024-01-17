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    • «Этот момент приятно вспоминать»: Акинфеев – о том, как ходил за пивом для Соломатина

    «Этот момент приятно вспоминать»: Акинфеев – о том, как ходил за пивом для Соломатина

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о порядках внутри команды, когда он только начинал взрослую карьеру.

    «Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: «Э, Акинфей, молодой, иди сюда». Я говорю: «Да, Андрюш». Подхожу, он мне деньги дает: «За пивком сгоняй».

    Пошел, конечно! Принес пиво им – «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали.

    Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл – и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», – заявил вратарь.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 757 матчей, 682 пропущенных гола.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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