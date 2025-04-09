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  • Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в первом четвертьфинале

Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в первом четвертьфинале

Вчера, 23:52
1

«Барселона» на своем поле крупно обыграла дортмундскую «Боруссию».

Каталонцы победили со счетом 4:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

36-летний Роберт Левандовски оформил дубль, в активе Рафиньи гол и два ассиста, Ламин Ямаль тоже забил.

Ответная встреча в Германии состоится 15 апреля.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рафинья, 25; 2:0 – Левандовски, 48; 3:0 – Левандовски, 66; 4:0 – Ямаль, 77.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Барселона
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Комментарии (1)
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FWSPM
1744232291
атака у барсы конечно космос
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