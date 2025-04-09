Официальное заявление «Пари НН» по поводу избиения своего футболиста в бане

Пресс-служба «Пари НН» прокомментировала избиение игрока команды Антона Мухина. Он в аренде в «Динамо» из Владивостока.
«Клуб получил первичную информацию об инциденте, который произошел во Владивостоке с Антоном Мухиным, выступающим на правах аренды за клуб «Динамо-Владивосток».
Мы намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего и находимся на связи с футболистом, намерены получить информацию от клуба.
Заявляем, что мы против физического насилия и какого-либо унижения человеческого достоинства. «Пари НН» выражает поддержку игроку и готов оказать всестороннюю помощь.
Антон, желаем здоровья и скорейшего восстановления!» – написали нижегородцы.
- Уроженец Москвы Мухин стоит 250 тысяч евро.
- Летом Антон должен вернуться в «Пари НН».
- «Динамо» идет на 5-м месте в своей группе Второй лиги.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»