Официальное заявление «Пари НН» по поводу избиения своего футболиста в бане

Пресс-служба «Пари НН» прокомментировала избиение игрока команды Антона Мухина. Он в аренде в «Динамо» из Владивостока.

«Клуб получил первичную информацию об инциденте, который произошел во Владивостоке с Антоном Мухиным, выступающим на правах аренды за клуб «Динамо-Владивосток».

Мы намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего и находимся на связи с футболистом, намерены получить информацию от клуба.

Заявляем, что мы против физического насилия и какого-либо унижения человеческого достоинства. «Пари НН» выражает поддержку игроку и готов оказать всестороннюю помощь.

Антон, желаем здоровья и скорейшего восстановления!» – написали нижегородцы.