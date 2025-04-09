Реакция «Пари НН» на избиение своего игрока во Владивостоке

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал избиение игрока команды Антона Мухина. Он в аренде в «Динамо» из Владивостока.
«Мы в курсе этого инцидента. Находимся в контакте с нашим футболистом. Наш медицинский штаб контактирует с игроком. Мы окажем необходимое содействие, в том числе в юридической плоскости. Надо разобраться в деталях произошедшего.
Антон сказал, что состояние здоровья нормальное. У него черепно-мозговая травма. Ему сейчас необходим покой. Возможен ли отзыв из аренды? Технически это возможно. Но для этого надо понять обстоятельства произошедшего», – сказал Удальцов.
- Уроженец Москвы Мухин стоит 250 тысяч евро.
- Летом Антон должен вернуться в «Пари НН».
- «Динамо» идет на 5-м месте в своей группе Второй лиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»