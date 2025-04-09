Тарханов назвал российского нападающего, который был сильнее Дзюбы

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что Роман Павлюченко был более вариативным нападающим, чем форвард «Акрона» Артем Дзюба.

«И Дзюба забивной, и Павлюченко был забивным. Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит о том, что он сильнее Дзюбы. Это же был Спящий гигант!

Если брать все его качества, да и игру в Англии, конечно, он сильнее. Он был более вариативный нападающий. Но Дзюба тоже способен играть в хороший и комбинационный футбол, оказывать давление, игра вверху – его сильный козырь.

Так-то это футболисты примерно равные. Нельзя сказать, что Павлюченко свой потенциал не реализовал, ведь он играл в Англии, болельщики «Тоттенхэма» его помнят, он завоeвывал бронзу чемпионата Европы», – сказал Тарханов.