«Динамо» попросит разобрать решения судей в двух эпизодах матча с ЦСКА

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС из-за двух эпизодов матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
На 88-й минуте игрок ЦСКА Кирилл Глебов сфолил против вингера «Динамо» Муми Нгамале. Бело-голубые считают, что футболист красно-синих мог получить красную карточку. При этом главный судья Сергей Карасев не зафиксировал фол.
На 90-й минуте, по мнению «Динамо», игрок ЦСКА Сауль Гуарирапа находился в офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота Андрея Лунева.
По мнению бело-голубых, венесуэлец оказывал существенное влияние на эпизод, он перекрывал и движение, и обзор хавбеку «Динамо» Александру Кутицкому на бегущего с мячом Глебова. В итоге Кутицкий сфолил на Глебове.
- Гол с пенальти у ЦСКА забил Иван Обляков на 90+5-й минуте. Также у красно-синих отличился Сауль Гуарирапа на 77-й, а на 15-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. Гол у бело-голубых на счету Хорхе Карраскаля с пенальти (24-я минута).
- ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место с 44 очками после 23 матчей. «Динамо» идет 5-м с 42 баллами.
Источник: «РБ Спорт»