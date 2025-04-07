«Динамо» попросит разобрать решения судей в двух эпизодах матча с ЦСКА

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС из-за двух эпизодов матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

На 88-й минуте игрок ЦСКА Кирилл Глебов сфолил против вингера «Динамо» Муми Нгамале. Бело-голубые считают, что футболист красно-синих мог получить красную карточку. При этом главный судья Сергей Карасев не зафиксировал фол.

На 90-й минуте, по мнению «Динамо», игрок ЦСКА Сауль Гуарирапа находился в офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота Андрея Лунева.

По мнению бело-голубых, венесуэлец оказывал существенное влияние на эпизод, он перекрывал и движение, и обзор хавбеку «Динамо» Александру Кутицкому на бегущего с мячом Глебова. В итоге Кутицкий сфолил на Глебове.