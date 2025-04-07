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«Динамо» попросит разобрать решения судей в двух эпизодах матча с ЦСКА

Сегодня, 14:33
7

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС из-за двух эпизодов матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

На 88-й минуте игрок ЦСКА Кирилл Глебов сфолил против вингера «Динамо» Муми Нгамале. Бело-голубые считают, что футболист красно-синих мог получить красную карточку. При этом главный судья Сергей Карасев не зафиксировал фол.

На 90-й минуте, по мнению «Динамо», игрок ЦСКА Сауль Гуарирапа находился в офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота Андрея Лунева.

По мнению бело-голубых, венесуэлец оказывал существенное влияние на эпизод, он перекрывал и движение, и обзор хавбеку «Динамо» Александру Кутицкому на бегущего с мячом Глебова. В итоге Кутицкий сфолил на Глебове.

  • Гол с пенальти у ЦСКА забил Иван Обляков на 90+5-й минуте. Также у красно-синих отличился Сауль Гуарирапа на 77-й, а на 15-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. Гол у бело-голубых на счету Хорхе Карраскаля с пенальти (24-я минута).
  • ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место с 44 очками после 23 матчей. «Динамо» идет 5-м с 42 баллами.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
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Комментарии (7)
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Cleaner
1744026677
Менты коням дело шьют. А играть нужно лучше клубу ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!!!...(((
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Борис34684
1744026702
Дружба дружбой а пряники мы сами съедим.
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Чермындыр
1744028686
Вероятно оба этих эпизода судьи ошибочно отдали в пользу ЦСКА. Но это вовсе не означает, что результат должен быть другим, поскольку к 88 минуте Динамо уже проигрывало 1:2. А сумели ли бы они сравнять счет - большой вопрос.
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FWSPM
1744029644
карась динамо прибил конечно в концовке тут и говорить неочем
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Snek
1744031087
Да Карасёв просто слабо отсудил матч, особенно много ошибок было в конце. Сначала он дал Дивееву жёлтую карточку не за что, а потом решил вернуть должок ЦСКА. В общем ЦСКА победил заслуженно, но Карасёв отсудил матч слабо, что портит картинку.
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